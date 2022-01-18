Украинские полярники записали, как тюлени обмениваются звуками из "Звездных войн"

Полярники записали, как тюлени обмениваются звуками под водой / Фото: НАНЦ

Весной во время сезона размножения Ведделей украинские ученые круглосуточно записывали их подводное пение.

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В двух проливах возле станции в лунках, которые активно используют тюлени, были установлены два акустических рекордера, пишет Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Ранее были известны 30 типов звуков в репертуаре тюленей, но недавно было обнаружено еще 9 – в ультразвуковом спектре. Полярники получили многочисленные записи самцов, самок и детенышей.

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Это разные "сверчки", "свисты" и "трели", иногда даже напоминающие звуки бластеров из "Звездных войн".

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Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Ведделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы.

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Хотя эти тюлени и имеют хорошее зрение, но когда света нет несколько месяцев, то им нужен другой способ получения информации, чтобы находить лунки или добычу.

Кроме того, тюлени могут использовать ультразвук для общения с другими особями, не привлекая хищников.

Где-то пятая часть подводного пения происходит как раз на таких частотах – выше диапазона человеческого слуха: от 20 до 50 кГц, а некоторые могут достигать 200 кГц.

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Напомним, ранее сотрудники станции "Академик Вернадский" выяснили, что пингвины ходят в океан только группами, чтобы защититься от хищников.