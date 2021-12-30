Пара тысяч спутников – это "пустяк": Илон Маск заявил, что в космосе хватит места всем

Маск заверил, что его спутники в космосе никому не мешают / Фото: Getty Images
Основатель SpaceX, который уже запустил на орбиту около 1800 спутников, заверил, что вокруг Земли могут вращаться десятки миллиардов космических аппаратов.
Читайте также: Илон Маск запустил на орбиту еще полсотни спутников для глобального интернета
Маск сравнил количество спутников на низкой околоземной орбите с двумя миллиардами автомобилей и грузовиков на Земле, передает Financial Times.
"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные", – подчеркнул миллиардер.
По его словам, каждая орбитальная "оболочка" вокруг Земли больше, чем поверхность планеты, с дополнительной оболочкой каждые 10 метров или около того дальше в космос.
"Это не та ситуация, когда мы блокируем других. Мы никому ничего не запрещали и не ожидаем запретов", – заверил Маск.
Миллиардер планирует запустить на орбиту Земли еще несколько десятков тысяч спутников.
Читайте также: Колонизация Марса откладывается: SpaceX запретили запуски Starship как минимум до весны
Опасения в связи с этим, как мы уже писали, ранее выразил глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.
По его словам, Маск уже контролирует более трети спутников на орбите, а значит, именно он устанавливает правила космической экономики.
Напомним, ранее мы писали о том, что Китай пожаловался в ООН на спутники Илона Маска.