Пацан сказал, но сделает ли – Илон Маск замахнулся поднять количество фолловеров Twitter десятикратно к 2028 году

Илон Маск замахнулся поднять количество фолловеров Twitter десятикратно к 2028 году / Фото: hypebeast, unsplash.com

Илон Маск, генеральный инженер SpaceX и новый владелец крупной социальной сети Twitter заявил о своих амбициозных планах относительно данной платформы. Так, магнат технобизнеса планирует поднять количество ежемесячных пользователей Twitter до 931 миллиона в месяц к 2028 году.

Маск заверяет общественность в том, что он искренне заинтересован в интересах Twitter, хотя раньше критиковал эту соцсеть. Магнат уверен, что его грандиозное руководство компанией приведет к десятикратному увеличению числа пользователей платформы в месяц.

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Так, Илон Маск надеется увеличить число пользователей Twitter в месяц с 217 миллионов к концу 2022 года до 600 миллионов в месяц в 2025 году и до 931 миллиона пользователей в месяц к 2028 году. Астрономические цифры показывают более чем четырехкратный рост числа пользователей в месяц.

Илон Маск уверен, что его грандиозное руководство приведет к десятикратному увеличению числа пользователей в месяц / Фото: unsplash.com

Похоже, Маск остается верным своим планам по внедрению платных услуг по подписке, желая к тому времени также иметь 104 миллиона платных подписчиков. Магнат также демонстрирует ряд амбициозных целей по увеличению доходов.

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Миллиардер считает, что к 2028 году компания может увеличить свой годовой доход в пять раз до 26,4 млрд долларов США, что примерно на 5 млрд долларов больше, чем в прошлом году.

Маск также обнародовал планы по диверсификации предложения Twitter и расширению числа пользователей Twitter Blue до 69 миллионов к 2025 году и 159 миллионов пользователей к 2028 году.

То есть к 2028 году доход от компании достигнет 1,3 млрд долларов США. Но еще неизвестно, как Маск выполнит свои планы по достижению этих цифр.

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Также мы ранее писали, что Илон Маск задумывался над созданием собственной социальной сети.

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