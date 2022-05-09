Пацан сказав, але чи зробить – Ілон Маск замахнувся підняти кількість фоловерів Twitter десятиразово до 2028 року

Ілон Маск замахнувся підняти кількість фоловерів Twitter десятиразово до 2028 року / Фото: hypebeast,

Ілон Маск, генеральний інженер SpaceX та новий власник великої соціальної мережі Twitter заявив про свої амбітні плани щодо даної платформи. Так, магнат технобізнесу планує підняти кількість щомісячних користувачів Twitter до 931 мільйона на місяць до 2028 року.

Маск запевняє громадськість у тому, що він щиро зацікавлений у користі Twitter, хоча раніше критикував цю соцмережу . Магнат упевнений, що його грандіозне керівництво компанією призведе до десятикратного збільшення числа користувачів платформи на місяць.

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Так, Ілон Маск сподівається збільшити кількість користувачів Twitter на місяць з 217 мільйонів на кінець 2022 року до 600 мільйонів на місяць у 2025 році і до 931 мільйона користувачів на місяць до 2028 року. Астрономічні цифри показують більш ніж чотириразове зростання числа користувачів на місяць.

Ілон Маск упевнений, що його грандіозне керівництво призведе до десятикратного збільшення кількості користувачів на місяць

Схоже, Маск залишається вірним своїм планам щодо впровадження платних послуг з передплати, бажаючи на той час також мати 104 мільйони платних передплатників. Магнат також демонструє низку амбітних цілей щодо збільшення доходів.

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Мільярдер вважає, що до 2028 року компанія може збільшити свій річний дохід у п'ять разів до 26,4 млрд. доларів США, що приблизно на 5 млрд. доларів більше, ніж минулого року.

Маск також оприлюднив плани з диверсифікації пропозиції Twitter та розширення кількості користувачів Twitter Blue до 69 мільйонів до 2025 року та 159 мільйонів користувачів до 2028 року.

Тобто до 2028 року прибуток від компанії досягне 1,3 млрд доларів США. Але ще невідомо, як Маск виконає свої плани по досягненню цих цифр.

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Також ми раніше писали, що Ілон Маск замислювався над створенням власної соціальної мережі.

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