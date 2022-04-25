Илон Маск приобрел Twitter, переплатив семь миллиардов долларов

Бизнесмен хочет превратить соцсеть в городскую цифровую площадь со свободой слова

Илон Маск приобрел Twitter / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский миллиардер и генеральный инженер SpaceX Илон Маск официально стал владельцем крупной социальной сети Twitter.

Стоимость покупки составит 44 миллиарда долларов, по цене 54,20 доллара США за акцию, что на 38% процентов дороже, чем акции оценивались на момент закрытия биржи 1 апреля.

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А на утро понедельника Twitter оценивался в 37 миллиардов долларов. Неудивительно, почему совет компании не долго думал над предложением Маска.

Маск не пожалел денег на Twitter / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году при условии одобрения акционерами Twitter, получения соответствующих разрешений регулирующих органов и выполнения других условий, пишет prnewswire.com.

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"Свобода слова – это основа функционирующей демократии, а Twitter – это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, расширяя продукт новыми функциями, делая алгоритмы открытыми для повышения доверия, побеждая спам-ботов и аутентифицируя всех людей", – говорится в преcс-релизе Маска.

Интересно, что недавно Илон Маск рассуждал на тему создания новой соцсети и при этом критиковал Twitter за отсутствие свободы слова.