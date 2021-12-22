От Марианской впадины до Пиренеев: микропластик добрался до тропосферы Земли

Из океана пластик доходит до тропосферы / Фото: Pixabay, Oregonstate

Скорость ветра позволяет крошечным фрагментам размером менее 5 мм перемещаться на огромные расстояния.

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Они появляются из упаковки, одежды, транспортных средств и других источников, и на данный момент были обнаружены на суше, в воде и в воздухе, пишет The Guardian.

Ученые из Франции выяснили это, взяв пробы воздуха на высоте 2877 метров над уровнем моря в обсерватории Пик-дю-Миди в Пиренеях. Все образцы содержали микропластик.

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После этого исследователи рассчитали траектории воздушных масс, принесших каждую пробу, и обнаружили источники в Северной Африке и Северной Америке, Средиземном море и Антлантике.

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Частицы смогли переместиться на такие расстояния, достигнув больших высот: как только пластик попадает в тропосферу, это похоже на сверхбыстрое шоссе.

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Это показывает, что нет смысла отправлять пластик в другие страны в надежде оставить в чистоте свою: он все равно вернется.

Напомним, ранее палеонтологи рассказали, как выглядел бы мир, если бы людей никогда не существовало.