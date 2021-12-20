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Ибица и Майорка могут исчезнуть с карты Земли

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
20 декабря, 16:49
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Ученые-климатологи предупреждают, что до 65% пляжей на потрясающих Балеарских островах могут быть потеряны
Ибицу и Майорку нужно спасать уже сейчас
Ибицу и Майорку нужно спасать уже сейчас / Фото: Pixabay

Океанографический центр Балеарских островов создал модель для отслеживания уровня моря в условиях текущего изменения климата и выяснил, что известные пляжи начнут исчезать.

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Изменение климата приведет к безвозвратной потере более 50% поверхности пляжа, а во время шторма – до более 80%, пишет Express.

При наихудшем сценарии воздействия изменения климата пляжи Балеарских островов, включая Ибицу и Майорку, навсегда затеряются под водой.

При этом усилия по сокращению выбросов углерода могут спасти острова от затопления. Также исследователи предлагают посадить больше водорослей.

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К слову, один гектар Посидонии, произрастающей в этом районе, может впитать столько же углекислого газа, как 15 гектаров тропического леса.

Напомним, ранее ученые назвали регионы, в которых люди не смогут работать на улице из-за жары.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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