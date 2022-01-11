Останется в космосе на 20 лет: телескопу Уэбба продлили срок жизни еще вдвое

Телескоп Уэбба сможет проработать до 2032 года / Фото: NASA
Предварительный срок его работы оценивался в 5-10 лет, но после NASA заявило, что он смог сэкономить топлива и проработает минимум 10.
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Теперь же специалисты подсчитали, что продолжительность жизни самого мощного в мире телескопа составит вдвое больше, заявил системный инженер NASA Майк Мензел.
По его словам, оценку получилось скорректировать после развертывания основного зеркала телескопа.
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Благодаря точности при корректировке курса и эффективности вывода телескопа на орбиту ракетой Ариан 5 у Уэбба оказался огромный запас топлива – примерно на 20 лет.
Окончательные данные о сроке работы телескопа, тем не менее, скажут уже после завершения работы по его настройке, а это случится ближе к лету 2022, когда Уэбба сможет прислать первые снимки.
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Самый мощный телескоп в мире.
- Напомним, мы ранее писали о том, что телескоп Уэбба успешно запустили 25 декабря 2021 года.
- Самый мощный телескоп размером с теннисный корт должен заглянуть в прошлое нашей Вселенной – на 13,5 млрд лет назад, и снять свет первых звезд и галактик.
- Инженеры смогли развернуть все пять слоев солнцезащитного купола Уэбба и его золотое зеркало – теперь осталось откалибровать каждую из 18 золотых сот и установить телескоп в нужную точку.