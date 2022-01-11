Останется в космосе на 20 лет: телескопу Уэбба продлили срок жизни еще вдвое

Телескоп Уэбба сможет проработать до 2032 года / Фото: NASA

Предварительный срок его работы оценивался в 5-10 лет, но после NASA заявило, что он смог сэкономить топлива и проработает минимум 10.

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Теперь же специалисты подсчитали, что продолжительность жизни самого мощного в мире телескопа составит вдвое больше, заявил системный инженер NASA Майк Мензел.

По его словам, оценку получилось скорректировать после развертывания основного зеркала телескопа.

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Благодаря точности при корректировке курса и эффективности вывода телескопа на орбиту ракетой Ариан 5 у Уэбба оказался огромный запас топлива – примерно на 20 лет.

Окончательные данные о сроке работы телескопа, тем не менее, скажут уже после завершения работы по его настройке, а это случится ближе к лету 2022, когда Уэбба сможет прислать первые снимки.

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Самый мощный телескоп в мире.