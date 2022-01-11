Залишиться в космосі на 20 років: телескопу Вебба продовжили термін життя ще вдвічі

Телескоп Вебба зможе пропрацювати до 2032 року / Фото: NASA

Попередній строк його роботи оцінювався в 5-10 років, але після NASA заявило, що він зміг заощадити паливо та пропрацює мінімум 10.

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Тепер фахівці підрахували, що тривалість життя найпотужнішого у світі телескопа складе вдвічі більше, заявив системний інженер NASA Майк Мензел.

За його словами, оцінку вдалося скоригувати після розгортання основного дзеркала телескопу.

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Завдяки точності при коригуванні курсу та ефективності виведення телескопа на орбіту ракетою Аріан 5 у Вебба виявився величезний запас палива – приблизно на 20 років.

Остаточні дані про термін роботи телескопа скажуть вже після завершення роботи з його налаштування, а це станеться ближче до літа 2022, коли Вебба зможе надіслати перші знімки.

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Найпотужніший телескоп у світі.