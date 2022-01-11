Залишиться в космосі на 20 років: телескопу Вебба продовжили термін життя ще вдвічі

Телескоп Вебба зможе пропрацювати до 2032 року / Фото: NASA
Попередній строк його роботи оцінювався в 5-10 років, але після NASA заявило, що він зміг заощадити паливо та пропрацює мінімум 10.
Читайте також: Машина часу в космосі: телескоп Вебба вдруге скоригував курс польоту
Тепер фахівці підрахували, що тривалість життя найпотужнішого у світі телескопа складе вдвічі більше, заявив системний інженер NASA Майк Мензел.
За його словами, оцінку вдалося скоригувати після розгортання основного дзеркала телескопу.
Читайте також: Політ до таємниць Всесвіту: телескоп Вебба розгорнув антену та скоригував курс
Завдяки точності при коригуванні курсу та ефективності виведення телескопа на орбіту ракетою Аріан 5 у Вебба виявився величезний запас палива – приблизно на 20 років.
Остаточні дані про термін роботи телескопа скажуть вже після завершення роботи з його налаштування, а це станеться ближче до літа 2022, коли Вебба зможе надіслати перші знімки.
Читайте також: Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році
Найпотужніший телескоп у світі.
- Нагадаємо, ми раніше писали про те, що телескоп Вебба успішно запустили 25 грудня 2021 року.
- Найпотужніший телескоп розміром із тенісний корт повинен зазирнути у минуле нашого Всесвіту – на 13,5 млрд років назад, і зняти світло перших зірок та галактик.
- Інженери змогли розгорнути всі п'ять шарів сонцезахисного бані Уебба і його золоте дзеркало – тепер залишилося відкалібрувати кожну з 18 золотих сот і встановити телескоп у потрібну точку.