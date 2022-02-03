Вертолеты на Марсе светятся в темноте: как это получается

В темноте вертолеты Марса могут светиться / Фото: Wikipedia

Явление, известное как огонь Святого Эльма, названо в честь покровителя моряков в католицизме, и может наблюдаться также у NASA Ingenuity.

Читайте также: NASA запустило вертолет на Марсе: сколько он пролетел и какие были проблемы

Реклама

Этот процесс в принципе похож на создание статического электричества путем трения воздушного шара о шерстяной свитер, пишет IFL Science.

Как поясняют ученые, на Марсе, когда лезвия лопасти вертолета быстро вращаются, они могут столкнуться с крошечными пылинками, создавая электрический разряд.

Реклама

По мере его накопления может создаваться ток, который, в свою очередь, столкнется с молекулами углекислого газа и в конце концов создаст то самое свечение.

Токи достаточно малы, чтобы повредить беспилотник, но вот воздух вокруг корабля будет светиться сине-фиолетовым цветом.

Реклама

К сожалению, проверить теорию на Ingenuity сложно, так как он не летает в сумерках, но будущие его собратья будут это делать. Тогда новая оптика могла бы даже позволить сделать фото "светлячка".

Напомним, с момента приземления вертолет Ingenuity Mars Helicopter совершил как минимум 18 полетов над Красной планетой.

Ранее мы писали: