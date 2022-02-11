Огненный дождь: падение 40 спутников Илона Маска сняли на видео

Спутники Илона Маска пострадали от геомагнитной бури / Фото: Коллаж: Сегодня
Мощная геомагнитная буря после вспышек на Солнце не позволила спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры. В результате 40 из них вернулись в атмосферу и сгорели.
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Падение спутников засняли на видео в Пуэро-Рико. На видео видно, как спутники или их обломки огненным дождем рассыпаются в ночном небе.
Ученые считают, что это не последний случай, когда жители Земли смогут увидеть падение спутников Илона Маска. Они ожидают, что такие вспышки будут наблюдаться в небе еще на протяжении недели.
Ранее мы писали:
- В работе украинского спутника "Сич-2-30" происходят перебои из-за неудачного расположения по отношению к Солнцу.
- Украинские инженеры опровергли информацию о том, что в космос запустили устаревшую модель спутника "Сич-2" и поэтому с ним плохая связь.