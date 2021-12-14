Общий предок всего живого на Земле питался водородом

Общему предку всего живого на Земле было достаточно водорода

Секретный ингредиент, высвобождающий энергию изнутри в зародыше жизни, оказался самым зеленым, новейшим и самым старым из всех энергоносителей: газообразным водородом H2.

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Ученые идентифицировали 402 метаболические реакции, которые практически не изменились с момента возникновения жизни примерно 4 млрд лет назад, пишет Science Daily.

Поскольку эти реакции являются общими для всех клеток, они также присутствовали в LUCA.

И в самых примитивных современных клетках, и в древней метаболической сети соединения синтезируются из простых молекул:

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водород (H2);

углекислый газ (CO2);

аммиак (NH3).

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В результате экспериментов стало понятно, что метаболизм LUCA не требует внешнего источника энергии: ультрафиолетового света, ударов метеоритов, извержений вулканов или радиоактивности.

Все это означает, что для возникновения жизни чистой химической энергии достаточно.

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Напомним, ранее сообщалось, что мамонты вымерли на 5 тысяч лет позже, чем считали ученые.