Загальний предок всього живого Землі живився воднем

Загальному предку всього живого Землі було досить водню

Секретний інгредієнт, що вивільняє енергію зсередини в зародку життя, виявився найзеленішим, найновішим і найстарішим із усіх енергоносіїв: газоподібним воднем H2.

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Вчені ідентифікували 402 метаболічні реакції, які практично не змінилися з моменту виникнення життя приблизно 4 млрд років тому, пише Science Daily.

Оскільки ці реакції є спільними для всіх клітин, вони були присутні в LUCA.

І в найпримітивніших сучасних клітинах, і в давній метаболічній мережі сполуки синтезуються з простих молекул:

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водень (H2);

вуглекислий газ (CO2);

аміак (NH3).

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В результаті експериментів стало зрозуміло, що метаболізм LUCA не потребує зовнішнього джерела енергії: ультрафіолетового світла, ударів метеоритів, вивержень вулканів чи радіоактивності.

Усе це означає, що для виникнення життя чистої хімічної енергії достатньо.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мамонти вимерли на 5 тисяч років пізніше, ніж вважали вчені.