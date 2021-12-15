Nike обует метавселенную: компания купила виртуальные кроссовки

Nike отправит кроссовки в метавселенную

В ноябре компания стала одним из первых крупных брендов, вошедших в общий виртуальный мир на блокчейне.

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По словам главного исполнительного директора Джона Донахо, покупка кроссовок – еще один шаг, ускоряющий цифровую трансформацию Nike, пишет Reuters.

В метавселенной пользователи могут покупать виртуальную землю и, например, яхты за сотни тысяч долларов, одежду для аватаров и прочее – в форме криптоактива, или NFT.

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NFT – это невзаимозаменяемый токен или уникальный цифровой сертификат, дающий эксклюзивные права на картину, артефакт, недвижимость и другое в виртуальном мире.

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В обычном блокчейне все криптомонеты одинаковы, в то время как NFT – это цифровая "монета", которую не заменить и не обменять без изменения ее ценности и сущности.

Компания RTFKT, создавшая виртуальные кроссовки, появилась в 2020 году и с тех пор производит коллекционные предметы и мемы для метавселенной.

Напомним, ранее Meta показала работу тактильной перчатки для виртуальной реальности.