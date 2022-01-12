Невозможное открытие: найден микроб, производящий кислород без Солнца

Ученые изучили микробов, которые делают кислород без света

Это открытие уникально, ведь для большей части жизни на Земле солнечный свет необходим для производства кислорода.

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Микроб под названием Nitrosopumilus maritimus и его родственники – археи, окисляющие аммиак, выживают в темноте, производя кислород самостоятельно, пишет Science Alert.

При этом они используют ранее не изученный биологический процесс. Чтобы понять его, микробы перенесли из их естественной среды обитания в лабораторию.

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Как выяснилось, микроорганизмы производили собственный кислород для создания нитритов с газообразным азотом в качестве побочного продукта.

Микробы израсходовали весь кислород в воде, а затем через несколько минут его уровень снова начал расти. По словам ученых, открытие может изменить понимание жизни в океанах.

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Напомним, ранее мы писали, что на Венеру отправят зонд, чтобы поискать жизнь в ее облаках.