Что за таинственный объект появился в космосе и напугал астрономов

Загадочный объект не похож ни на что, виденное ранее

Этот необычайно мощный объект, расположенный примерно в 4 тысячах световых лет от Солнца, не похожий ни на одну из когда-либо наблюдаемых космических структур.

Читайте также: В это сложно поверить: невероятное видео из космоса оказалось настоящим

Реклама

Объект появился из ниоткуда во время недавнего радиоволнового обзора Млечного Пути, пишет Live Science.

Объект GLEAM быстро стал ярче в течение примерно 60 секунд, ненадолго став одним из самых ярких объектов на всем небе, а затем внезапно снова исчез во тьме.

Реклама

Примерно через 20 минут объект снова появился – вспыхнул до максимальной яркости, а через минуту снова потускнел.

Такие объекты, которые появляются и исчезают перед линзами наших телескопов, называются транзиентами.

Обычно транзиенты представляют либо умирающую звезду (сверхновую), либо причудливый, быстро вращающийся труп уже мертвой звезды, также известный как нейтронная звезда.

Реклама

Однако ни одно из этих объяснений полностью не соответствует поведению новооткрытого объекта, пишут исследователи.

Вполне возможно, что таинственный GLEAM является свидетельством нового типа звездного объекта – или даже такого, о котором астрономы даже не мечтали.

"Это было немного жутковато для астронома, потому что в небе не было ничего подобного", – заявила ведущий автор исследования Наташа Херли-Уокер из Австралии.

Включение-выключение мигает слишком быстро, чтобы быть сверхновой, и слишком медленно, чтобы быть пульсаром.

Читайте также: Струны арфы а космосе: в центре Млечного пути нашли тысячу таинственных нитей

Теоретически это может быть "магнетар со сверхдлинным периодом", который по сути представляет собой сильно намагниченную нейтронную звезду, вращающуюся невероятно медленно.

Это может быть также редкий тип белого карлика, которая может пульсировать, как GLEAM, если вращается с правильной скоростью. Астрономы продолжат изучать объект.

Ранее мы писали: