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Струны арфы а космосе: в центре Млечного пути нашли тысячу таинственных нитей

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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28 января, 08:53
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Телескоп выявил посреди галактики Млечный Путь почти 1000 таинственных нитей, необъяснимым образом свисающих в космосе
Астрономы обнаружили в космосе тысячи струн
Астрономы обнаружили в космосе тысячи струн / Фото: Northwestern University

Протянувшиеся на 150 световых лет одномерные нити встречаются парами и группами, часто уложенными на одинаковом расстоянии друг от друга, как струны на арфе.

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Еще в начале 1980 ученые обнаружили часть этих объектов и выяснили, что они состоят из электронов космических лучей, но их оказалось в 10 раз больше, пишет Northwestern University.

Электроны вращают магнитное поле, создаваемое ими, со скоростью, близкой к скорости света, и их происхождение и такой уровень разгона остаются загадкой.

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Чтобы создать изображение с беспрецедентной четкостью и детализацией, астрономы провели три года, изучая небо и анализируя данные в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории.

Нити находятся примерно в 25 тысячах световых лет от Земли. Наряду с ними на снимке астрономов запечатлены вспыхивающие звезды, звездные ясли и остатки сверхновых.

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Наиболее вероятно, что нити связаны с прошлой активностью центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути.

Также они могут быть связаны с огромными радиоизлучающими пузырями, обнаруженными в 2019 году.

Тогда ученые обнаружили веретенообразную структуру, испускающую собственное радиоизлучение, которую поначалу приняли за сбой в телескопе.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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