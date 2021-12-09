Нехватка рабочих рук: Илон Маск обещает заменить людей андроидами

Роботы Маска будут выполнять несложную работу

Генеральный директор компаний Tesla считает, что андроиды Tesla Bot помогут решить глобальные проблемы человечества.

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Миру не хватает рабочей силы, и если люди не начнут заводить больше детей, цивилизация может рухнуть, пояснил он во время онлайн-конференции The Wall Street Journal.

Роботы-андроиды в то же время могли бы компенсировать нехватку рабочей силы. Маск не смог ответить на вопрос, когда удастся создать первых эффективных Tesla Bot.

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Со временем они могли бы полностью заменить человеческий труд, уверен при этом гендиректор Tesla.

"Одна из самых больших угроз для цивилизации – это низкая и стремительно падающая рождаемость", – заявляет Маск.

Сам концепт робота с кодовым названием Optimus Маск представил в августе 2021. Первоначальная задача – поручить ему простую и рутинную работу.

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Чтобы люди не опасались андроидов, насмотревшись научной фантастики, их делают слабыми и медленными, хотя они смогут поднимать до 20 кг груза и тянуть за собой до 68 кг.

Рост Tesla Bot будет около 173 см, вес – около 57 кг. Робот получит восемь камер, сенсорные датчики с обратной связью и автономный компьютер, а на его лице установят экран.

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С ним можно будет общаться и давать ему несложные задачи – например, сходить в магазин за покупками.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что импланты Neuralink начнут тестировать на людях в 2022 году.