NASA пробует сбивать астероиды в космосе

После запуска зонда для изучения астероидов вокруг Юпитера NASA запустило космический корабль Dart, который попытается изменить скорость и путь объекта Dimorphos в космосе.

Читайте также: Рисунок 8-летней украинки нанесут на ракету, которую отправят в космос

Реклама

Агенство проверит, сможет ли в будущем новая технология предотвратить столкновение огромной космической скалы с Землей, пишет BBC.

Ученые выяснили, что астероид размером несколько сотен метров в диаметре может вызвать разрушения в масштабах целого континента.

Реклама

Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Dart стартовала 24 ноября в 8:20 по Киеву с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Читайте также: Первый контакт? Астрономы засекли неизвестный радиосигнал из центра Галактики

Это первая попытка остановить астероид с целью научиться защищать Землю, хотя этот конкретный объект не представляет угрозы.

Реклама

Ранее, напомним, мы писали об обнаружении метеорита возрастом 4,6 миллиарда лет – ученые изучили камень, найденный австралийцем в 2015 году.

Кроме того, жительница Канады чудом выжила осенью 2021 года после того, как метеорит пробил ее крышу и приземлился на кровать.