"Заправляем нить в иглу": NASA изучает разрыв в магнитном поле Земли

NASA исследует разрыв в магнитном поле Земли / Фото: NASA

Разрыв в магнитном поле, защищающем планету от солнечного ветра и радиации, позволяет им получить прямой доступ к атмосфере Земли в полярных широтах.

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Явление смогли зафиксировать в те моменты, когда Солнце находится в своей наивысшей точке, пишет NASA.

Радио и GPS-сигналы ведут себя странно, когда проходят через эту часть неба, а космические аппараты, которые проходят через этот регион, замедляются.

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Так, на высоте около 402 км над Землей космические корабли ощущают большее сопротивление, как будто они столкнулись с лежачим полицейским, говорят физики.

Это потому, что воздух в этом месте заметно плотнее, чем в других на орбитах космических аппаратов вокруг Земли.

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Изучив само явление, ученые надеются лучше предвидеть изменения в траекториях космических кораблей.

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Тем не менее, процесс непростой, так как эксперименты можно проводить только час или два в день.

"Это сравнимо с тем, как мы заправляем нить в иглу", – поясняют физики.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты МКС не смогли выйти в открытый космос из-за угрозы за бортом.