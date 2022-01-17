Земля остывает быстрее, чем ожидалось: что это означает для нашей планеты

Ученые провели лабораторные исследования, показавшие, насколько хорошо минерал, распространенный на границе между ядром Земли и мантией, проводит тепло. Результаты их удивили

Недра Земли остывают быстрее, чем ожидалось / Фото: Коллаж: Сегодня

4,5 миллиарда лет назад на поверхности Земли царили экстремальные температуры. Она была покрыта глубоким океаном магмы.

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За миллионы лет поверхность планеты остыла, образовав поверхность, на которой мы с вами живем. Но процесс охлаждения до сих пор не остановился.

Ученые из Института науки Карнеги разработали сложную систему, которая позволяет им измерять в лабораторных условиях теплопроводность бриджманита – основного элемента земной мантии.

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Эта система показала, что теплопроводность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем предполагалось, пишет phys.org.

Это говорит о том, что поток тепла из ядра в мантию также выше, чем считалось ранее. Больший тепловой поток, в свою очередь, увеличивает мантийную конвекцию и ускоряет охлаждение Земли.

"Наши результаты могут дать нам новый взгляд на эволюцию динамики Земли. Они предполагают, что Земля, как и другие твердые планеты Меркурий и Марс, остывает и становится неактивной гораздо быстрее, чем ожидалось", – объяснил руководитель исследования.

Что это означает

Огромная тепловая энергия, исходящая из недр Земли, приводит в движение динамические процессы, такие как мантийная конвекция, тектоника плит и вулканизм.

Охлаждение ядра Земли остановит континентальный дрейф извержения вулканов, деятельность гейзеров, землетрясения и т.д. Но как долго будет остывать наша планета, не знают даже сами ученые.

Ране мы писали, что будет, если вода из атмосферы обрушится на Землю. В случае падения всей воды из атмосферы на планету уровень океана вырастет примерно на 3,8 см.