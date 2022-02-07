Между Землей и Луной строят форпосты: зачем они нужны

Между Землей и Луной строят форпост
Стартап разработает специальные платформы, которые будут использовать роботизированные транспортные средства в космическом пространстве.
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Компания уже запустила работу над платформой космического корабля, который будет работать на точке Лагранжа L-1 между Землей и Луной, пишет Space News.
Точка Лагранжа L1 расположена на расстоянии примерно 60 тысяч километров от Луны. На платформе можно будет размещать полезные грузы, говорят разработчики.
Платформа будет предназначена для технического обслуживания, а вторая часть проекта – космический корабль – будет доставлять грузы и устанавливать их там без помощи людей.
Доставлять планируют приборы для связи, навигации, дистанционного зондирования, датчики космической погоды.
Первая рабочая платформа будет введена в эксплуатацию в 2025 или 2026 году, но в 2024 также запустят тестовый вариант.
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