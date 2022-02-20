Между Марсом и Юпитером нашли карликовую планету, пригодную для жизни

На Церере может быть целый океан с микробами / Фото: Wikipedia, NASA
На Церере может быть достаточно тепла, необходимых минералов и жидкостей для существования внеземной жизни.
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Исследователи изучили образование планеты в течение 4,5 млрд лет из скал и льда и поняли, что там могла бы быть вода, пишет Inverse.
При нагревании и замерзании химические элементы могли образовать в мантии планеты карманы с водой, перемешанной с солью и другими элементами – калием, серой, кальцием и кислородом.
Эту субстанцию ученые называют метаморфической жидкостью, ведь она насыщена большим количеством минералов.
По составу она напоминает содовые озера в Восточноафриканской рифтовой долине в Кении. В ней испарение концентрирует соли, а микробные колонии производят метан биологически.
Будущие миссии надеются обнаружить глобальный подповерхностный океан глубиной в десятки километров, спрятанный в мантии Цереры.
Так глубокие океаны были обнаружены на ледяных лунах, таких как Европа и Ганимед.
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