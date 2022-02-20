Між Марсом та Юпітером знайшли карликову планету, придатну для життя

На Церері може бути цілий океан із мікробами / Фото: Wikipedia, NASA
На Церері може бути достатньо тепла, необхідних мінералів і рідин для існування позаземного життя.
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Дослідники вивчили утворення планети протягом 4,5 млрд років зі скель та льоду та зрозуміли, що там могла б бути вода, пише Inverse.
При нагріванні та замерзанні хімічні елементи могли утворити в мантії планети кишені з перемішаною водою – з сіллю та іншими елементами – калієм, сіркою, кальцієм та киснем.
Цю субстанцію вчені називають метаморфічною рідиною, адже вона насичена великою кількістю мінералів.
За складом вона нагадує содові озера в Східноафриканській рифтовій долині в Кенії. У ній випаровування концентрує солі, а мікробні колонії виробляють метан біологічно.
Майбутні місії сподіваються виявити глобальний підповерхневий океан глибиною в десятки кілометрів, захований у мантії Церери.
Так глибокі океани були виявлені на крижаних місяцях, таких як Європа та Ганімед.
Раніше ми писали:
- Астронавти, яких відправлять на Червону планету і одразу назад, вже не зможуть повернутися на Марс через отримані дози радіації.
- Також ми розповідали, чому Ілон Маск хоче колонізувати Марс і що йому заважає відправити туди людей зараз.
- Марс у віддаленому майбутньому людство зможе навіть терраформувати, якщо створить величезний магнітний щит від Сонця.