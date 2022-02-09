Марсианский вертолет впервые запустили в 2022 году: почему он не летал раньше

Вертолет на Марсе наконец смогли запустить / Фото: NASA
До этого марсианский вертолет не решались запускать из-за пыльной погоды, которая могла бы его повредить.
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Всего полет длился 99,98 секунды, а само воздушное судно преодолело расстояние около 62 метров, сообщает NASA в Twitter.
Позже ученые надеются, что смогут научить вертолеты летать на Марсе в темноте, ведь тогда они смогут подтвердить, что они "зажигаются, как светлячки".
Речь о том, что плазменный разряд, часто возникающий вокруг кораблей и самолетов во время грозы, может создавать эффект свечения вокруг марсианского вертолета.
Но пока до этого далеко, ведь и при дневном полете бывают проблемы: например, при 17 полете возникли технические неполадки.
После успешного пролета в северо-восточном направлении радиосвязь между вертолетом Ingenuity и марсоходом Perseverence была нарушена на некоторое время.
Ранее мы писали:
- С момента приземления вертолет Ingenuity Mars Helicopter совершил как минимум 18 полетов над Красной планетой.
- Марсоход Curiosity в конце 2021 года снял потрясающее фото пейзажа на Красной планете.
- Марсоход Perseverance вернулся к работе после операции по удалению камня, застрявшего в нем, и сразу же повеселил фанатов.