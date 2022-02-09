Марсианский вертолет впервые запустили в 2022 году: почему он не летал раньше

Вертолет на Марсе наконец смогли запустить / Фото: NASA

До этого марсианский вертолет не решались запускать из-за пыльной погоды, которая могла бы его повредить.

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Всего полет длился 99,98 секунды, а само воздушное судно преодолело расстояние около 62 метров, сообщает NASA в Twitter.

Позже ученые надеются, что смогут научить вертолеты летать на Марсе в темноте, ведь тогда они смогут подтвердить, что они "зажигаются, как светлячки".

Речь о том, что плазменный разряд, часто возникающий вокруг кораблей и самолетов во время грозы, может создавать эффект свечения вокруг марсианского вертолета.

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Но пока до этого далеко, ведь и при дневном полете бывают проблемы: например, при 17 полете возникли технические неполадки.

После успешного пролета в северо-восточном направлении радиосвязь между вертолетом Ingenuity и марсоходом Perseverence была нарушена на некоторое время.

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