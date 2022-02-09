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Корабль на Марс запустят с помощью лазеров: как быстро он долетит

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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9 февраля, 07:23
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Инфракрасные лазеры диаметров 10 метров разместят на Земле, и они помогут запустить космический корабль на Красную планету
Люди отправятся на Марс с помощью лазеров
Люди отправятся на Марс с помощью лазеров

Лазер шириной 10 метров на Земле будет нагревать водородную плазму в камере позади космического корабля, создавая тягу из газообразного водорода.

Читайте также: NASA строит ракету для запуска с поверхности Марса: зачем это нужно

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При этом корабль доберется до Марса не за шесть месяцев, как сейчас, а всего за 45 дней. Там он будет тормозить в атмосфере, доставляя припасы колонистам, пишет Phys.

Зачем это нужно

Ученые из Университета Макгилла придумали этот концепт, выполняя задачу NASA: разработать миссию, которая доставила бы полезную нагрузку не менее 1000 кг не более чем за 45 дней.

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Также такие корабли должны совершать более длительные путешествия вглубь Солнечной системы и за ее пределы.

Короткое время полета астронавтов на Марс должно свести к минимуму разрушительное воздействие радиации на людей.

Мы уже писали, что сейчас полет на Марс туда и обратно займет год и больше не позволит астронавту вернуться в космос: его здоровье будет слишком подорвано радиацией.

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Как это будет работать

Инженеры создадут массив инфракрасных лазеров, расположенных на Земле, диаметром 10 метров, объединяющих множество невидимых инфракрасных лучей.

Лазеры создадут волну мощностью в 100 мегаватт – сравнимо с энергией, питающей одновременно 80 тысяч домов.

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При этом на орбите разместят отражатель, который направит лазерный луч, идущий с Земли, в нагревательную камеру, содержащую водородную плазму.

После того, как его ядро ​​нагреется, это создаст тягу и оттолкнет корабль от Земли. Но дальше надо будет придумать, как притормозить корабль при спуске на Марс.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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