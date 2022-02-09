Корабль на Марс запустят с помощью лазеров: как быстро он долетит

Лазер шириной 10 метров на Земле будет нагревать водородную плазму в камере позади космического корабля, создавая тягу из газообразного водорода.
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При этом корабль доберется до Марса не за шесть месяцев, как сейчас, а всего за 45 дней. Там он будет тормозить в атмосфере, доставляя припасы колонистам, пишет Phys.
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Зачем это нужно
Ученые из Университета Макгилла придумали этот концепт, выполняя задачу NASA: разработать миссию, которая доставила бы полезную нагрузку не менее 1000 кг не более чем за 45 дней.
Также такие корабли должны совершать более длительные путешествия вглубь Солнечной системы и за ее пределы.
Короткое время полета астронавтов на Марс должно свести к минимуму разрушительное воздействие радиации на людей.
Мы уже писали, что сейчас полет на Марс туда и обратно займет год и больше не позволит астронавту вернуться в космос: его здоровье будет слишком подорвано радиацией.
Как это будет работать
Инженеры создадут массив инфракрасных лазеров, расположенных на Земле, диаметром 10 метров, объединяющих множество невидимых инфракрасных лучей.
Лазеры создадут волну мощностью в 100 мегаватт – сравнимо с энергией, питающей одновременно 80 тысяч домов.
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При этом на орбите разместят отражатель, который направит лазерный луч, идущий с Земли, в нагревательную камеру, содержащую водородную плазму.
После того, как его ядро нагреется, это создаст тягу и оттолкнет корабль от Земли. Но дальше надо будет придумать, как притормозить корабль при спуске на Марс.
Ранее мы писали:
- Прежде чем люди смогут поселиться на Марсе или еще дальше от Земли, необходимо выяснить, смогут ли они размножаться в космосе.
- Марс в отдаленном будущем человечество сможет даже терраформировать, если создаст огромный магнитный щит от Солнца.
- SpaceX хочет отправить первую миссию на Марс в 2026 году, и уже после первых полетов должна начаться подготовка к колонизации.