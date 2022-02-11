Лучше, чем у Apple: Илон Маск показал крутую презентацию, как будет покорять Марс

Как ракета Илона Маска будет покорять Марс / Фото: скриншот

Как у капитана Джека Воробья из голливудской франшизы "Пираты карибского моря" был рисунок ключа, вместо настоящего ключа, так и у Илона Маска есть видео полета ракеты, вместо самой ракеты.

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Накануне SpaceX провела презентацию Starship, в рамках которого показали красивый ролик с полетом на Марс. В Сети шутят, что теперь у Маска презентации лучше, чем у Apple.

Согласно планам Илона Маска, корабль Starship по дороге на Марс будет дозаправляться на орбите, а по возвращении на Землю его будет ловить огромная 140-метровая башня, получившая прозвище "Мехазилла".

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Впрочем, Маск практически вплотную приблизился к планам по освоению Марса. Накануне SpaceX собрала полноценный прототип ракеты и ждет разрешения от регулирующего органа на пробный полет. Он должен состояться в ближайшие месяцы.

Почему Starship покорит Марс

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и в другие места в дальнем космосе.

Система состоит из двух элементов: огромного ускорителя первой ступени, известного как Super Heavy, и космического корабля верхней ступени под названием Starship.

Корабль Starship имеет высоту 120 метров. Это выше любой другой когда-либо построенной ракеты, предыдущий рекордсмен ракета NASA "Сатурн V" имел высоту 111 м. Пи этом, Starship будет иметь вдвое больше тягу. Ранее мы писали, что двигатели для Starship Илона Маска побили новый рекорд.

И Super Heavy, и Starship предназначены для быстрого повторного использования, что является прорывом в плане экономии средств. Starship сможет запускаться с поверхности Земли каждые шесть-восемь часов, а Super Heavy сможет делать это примерно каждый час!

Starship на орбите Земли (иллюстрация) / Фото: Inverse

Ранее мы писали, что 40 спутников Илона Маска сошли с орбиты. Компания Илона Маска SpaceX потеряла в космосе около 40 спутников Starlink из-за мощной геомагнитной бури после вспышек на Солнце.