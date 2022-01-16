Леся Украина и английский язык: топ-10 статей украинской Википедии в 2021 году

Википедия отметила свой 21-й день рождения, а украинский раздел - 1 млрд просмотров за год / Фото: Украинская Википедия/FB

ТОП-50 популярных материалов сделали ко дню рождения сервиса: Википедия появилась на свет 15 января 2001 года, то есть в субботу ей исполнился 21 год.

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Сейчас в Википедии уже размещены более 58 млн статей более чем на 300 языках, пишет ее блог Викимедиа Украина.

Платформа содержит более 1,13 млн статей на украинском языке, их в 2021 году посетили около 1 млрд раз, согласно статистике stats.wikimedia.org.

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Список самых популярных материалов возглавила статья "Украина", впервые получив более 1 млн просмотров.

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На втором месте, как и в 2020 году, оказался Тарас Шевченко, на третьем – Киев, который за год поднялся на одну ступеньку.

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В этом году вырос интерес к тематике войны, констатирует администратор украинского раздела Николай Козленко, поэтому украинцы читали статьи о Вооруженных силах, войне на Донбассе.

Кроме того, впервые в ТОП-50 статей оказалось НАТО (39-е место, более 220 тысяч просмотров).

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Украинцев также стали больше интересовать кино и сериалы: статья о 250 самых рейтинговых фильмах IMDb попала на 13-е место.

Тем временем сериал "Великий век" сделал Роксолану шестой по популярности исторической личностью.

ТОП-10 самых популярных статей в украинской Википедии за 2021 год выглядят так:

Украина – 1 003 326 просмотров; Шевченко Тарас Григорьевич – 772 515 просмотров; Киев – 623 777 просмотров; Леся Украинка – 571 087 просмотров; Английский язык – 431 688 просмотров; Украинский язык – 385 842 просмотра; Франко Иван Яковлевич – 372 660 просмотров; Соединенные Штаты Америки – 364 183 просмотра; Вторая мировая война – 364 084 просмотра; Киевская Русь – 338 542 просмотра.

Также в первую 20-ку интересов попали Первая мировая война, Елизавета II, Великобритания, Львов, десять заповедей, Вооруженные силы Украины, Европейский союз.

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Из известных личностей, помимо Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, в топ-20 также оказались Богдан Хмельницкий (на 17-м месте) и Степан Бандера (на 19-м месте).

Интересно, что Илон Маск оказался на 36-м месте по популярности, а Владимир Зеленский – только на 40-м месте. Запрос "права человека" попал только на 50-е место.

Россия попала на 26-е место, отстав от Европейского союза на шесть пунктов и от СССР – на четыре пункта.

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Список ТОП-10 самых популярных исторических личностей выглядит так:

Шевченко Тарас Григорьевич – 772 515 просмотров; Леся Украинка – 571 087 просмотров; Франко Иван Яковлевич – 372 660 просмотров; Богдан Хмельницкий – 267 095 просмотров; Бандера Степан Андреевич – 262 961 просмотр; Роксолана – 222 119 просмотров; Грушевский Михаил Сергеевич – 207 683 просмотра; Ярослав Мудрый – 203 315 просмотров; Сулейман I Пышный – 192 015 просмотров; Иван Мазепа – 191 068 просмотров.

Напомним, ранее мы писали о том, какие приложения были самыми популярными в мире в 2021 году.

Также ранее сообщалось, как часто украинцы пользовались Viber в 2021 году.