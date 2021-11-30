Ледяная луна и байдарка на Титане: NASA показало будущее человечества

NASA сняло ролик про космическое будущее человечества / Фото: NASA

Космическое агентство NASA проанализировало свои реальные миссии, и в новом ролике показало, что ждет людей на других планетах.

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Анимированные футуристические приключения людей обещают интересные туристические полеты по Солнечной системе и путешествия по экзопланетам.

Вдохновленный серией туристических плакатов, созданных Лабораторией реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, их воплотил в ролик режиссер Крис Смит.

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Он использовал зеленые экраны и компьютерную графику для создания этих сцен.

"Наши роботы-исследователи путешествовали по нашей Солнечной системе, но единственное место за пределами Земли, где были люди, – это Луна", – признают авторы ролика.

В то же время именно Луна станет следующим, куда отправятся астронавты, далее будет уже Марс.

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Помимо ближайших планов на планеты, агентство мечтает о путешествиях в более далекие миры и нарисовало, какими они могут быть.

"В этом видео показаны фантастические, вымышленные приключения в реальных местах, которые мы изучали", – пояснили авторы ролика.

В видео NASA, например парашютист прыгает к огромной суперземле HD 40307 g (созвездие Живописца).

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В других кадрах семья в космическом корабле наблюдает, как ледяная луна Энцелад (спутник Титана) выбрасывает водяные гейзеры, а байдарочник сплавляется вниз озерами Титана.

Отдельно агентство сняло ролик о том, как делали видеоролик про будущее.

NASA намерено отправить астронавтов на Луну в 2020-х годах. На Марс миссия агентства полетит, по идее, не раньше 2035 года.

Илон Маск угрожал полетами Space X на Красную планету уже в этом десятилетии. И даже если его планы кажутся нереалистичными, Китай собрался отправлять своих астронавтовуже в 2033.