Как журналист-писатель придумал Скруджа, Uriah Heep и Копперфильда – история дня за минуту

Произведения Диккенса полностью изменили отношение к литературе / Фото: Коллаж: Сегодня

Произведения Диккенса, между прочим, нашего коллеги, начинавшего репортером в газете, полностью изменили отношение к литературе, сделав ее доступной абсолютно для всех.

Беллетрист-реалист

К середине XIX века (а именно этот период припал на расцвет популярности Диккенса) количество грамотных людей среди "низших слоев" в той же Британии уже было немалым. Они, как и привилегированные представители общества, уже тоже знали грамоту, но хотели читать то, что им близко: не выдуманные писателями героические "рыцарские романы" о похождениях знати, а что-то более близкое к их обычной жизни, полной тягот, трудностей, но в которой имелось место и любви.

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Именно Чарльз Диккенс, писавший в стиле реализма (но при этом, не устававший наделять своих персонажей сентиментальными чертами характера), им это и дал. Итог не заставил себя ждать: Диккенс еще при жизни стал невероятно популярным автором среди всех слоев общества.

"Народный писатель Великобританщины"

Из-под пера Чарльза Диккенса вышли такие романы, ставшие классикой мировой литературы, как "Посмертные записки Пиквикского клуба", "Оливер Твист", "Николас Никльби", "Дэвид Копперфилд", "Холодный дом", "Повесть о двух городах", "Наш общий друг", "Большие надежды", "Тайна Эдвина Друда".

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Да-да, знаменитый фокусник-иллюзионист Дэвид Копперфильд, гремевший на весь мир в 1990-х – это псевдоним, навеянный как раз Диккенсом, а на самом деле его зовут Дэвид… Коткин.

Uriah Heep – это не только название культовой рок-группы, но и имя персонажа одного из романов Диккенса. Так же, как и имя скряги-Скруджа, которое стало нарицательным во всем мире.

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Уже то, что персонажи, "оживленные" Диккенсом, "ушли" в народ, став жить своей собственной жизнью, говорит о том, что ему-таки удалось затронуть струны душ самого широкого круга читателей. Именно потому он по праву и считается "народным" автором мирового масштаба.

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