Intel презентовала самые быстрые процессоры в мире: в чем их подвох

Процессор Intel стал самым быстрым в мире / Фото: Intel

Компания выпускает на рынок восемь процессоров серии H, основанных на гибридной архитектуре.

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Самая мощная модель называется i9-12900HK. Она получила шесть производительных и восемь энергоэффективных ядер с частотой до 5 ГГц, пишет Intel.

Фото Intel

Бренд называет чип лучшей в мире игровой платформой для мобильных устройств, ведь процессор на 28% производительнее для игр и на 43% – для 3D-рендеринга, чем предыдущее поколение.

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Производитель заверил, что по результатам проверки Intel Core i9-12900HK опережает AMD Ryzen 9 5900HX и Apple M1 Max.

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Процессоры стали первым, которые поддерживают модули оперативной мобильной памяти DDR5 и DDR4 со скоростью до 4800 млн транзакций в секунду.

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Они также получили встроенный модуль Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4, что позволит передавать данные до 40 Гбит/с, а компьютер можно будет подключить к нескольким мониторам и аксессуарам.

Использовать новые процессоры можно будет при производстве устройств, начиная с февраля 2022 года.

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Среди минусов новинки специалисты называют то, что процессоры M1 Max не требуют столько электроэнергии. Чип от Apple работает, потребляя меньше мощности без риска перегрева.

Контекст.