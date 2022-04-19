Google не открывал доступ к секретным военным объектам РФ – заявление компании

Google заявил, что российские военные объекты были рассекречены еще до войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера в Сети обсуждали подробные снимки военных объектов России, которые якобы Google перестал скрывать на своих картах.

Но в американской компании, заверили, что изображения были доступны на картах Google задолго до войны в Украине.

Реклама

"Мы не вносили никаких изменений в наши спутниковые снимки в России", – сообщила представитель Google Женевьев Парк, которую цитирует theverge.com.

Google нередко размывает свои карты потенциально важных областей, включая военные объекты. На Wikipedia даже есть список таких мест.

Вот как это выглядит:

Реклама

Более того, военные используют совсем другие спутниковые снимки для своей разведки, так что изображения Google будут полезны разве что для удовлетворения собственного интереса. К слову, накануне США запустили в космос шпионский спутник.

Что, впрочем, не мешает изучить военные локации России:

Реклама

Ранее мы писали, что компания, работающая на разведку США, запустит новые спутники для слежения за Украиной. С помощью спутниковых снимков отслеживают перемещение российской армии и оценивают ущерб от войны.