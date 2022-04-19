Google не відкривав доступу до секретних військових об'єктів РФ – заява компанії

Google заявив, що російські військові об'єкти були розсекречені ще до війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора в Мережі обговорювали докладні знімки військових об'єктів Росії, які нібито Google перестав ховати на своїх картах.

Але в американській компанії запевнили, що зображення були доступні на картах Google задовго до війни в Україні.

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"Ми не вносили жодних змін до наших супутникових знімків у Росії", – повідомила представник Google Женев'єв Парк, яку цитує theverge.com.

Google часто розмиває свої карти потенційно важливих областей, включаючи військові об'єкти. На Wikipedia навіть є перелік таких місць.

Ось як це виглядає:

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Більше того, військові використовують зовсім інші супутникові знімки для своєї розвідки, тому зображення Google будуть корисні хіба що для задоволення власного інтересу. До речі, напередодні США запустили в космос шпигунський супутник.

Що, втім, не заважає вивчити військові локації Росії:

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Раніше ми писали, що компанія, яка працює на розвідку США, запустить нові супутники для стеження за Україною. За допомогою супутникових знімків відстежують переміщення російської армії та оцінюють збитки від війни.