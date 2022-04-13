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Компания, работающая на разведку США, запустит новые спутники для слежки за Украиной

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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13 апреля, 14:00
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С помощью спутниковых снимков отслеживают перемещение российской армии и оценивают ущерб от войны
Maxar начал наблюдение за Украиной еще до начала войны
Maxar начал наблюдение за Украиной еще до начала войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

После начала войны в Украине американская компания Maxar стала получать больше заказов на спутниковые снимки территории Украины.

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"С четырьмя спутниками на орбите часто у нас не хватает свободных мощностей", – сказал генеральный директор Дэниел Яблонски.

Maxar сотрудничал со спецслужбами США и союзными правительствами еще до вторжения России, чтобы отслеживать передвижения войск, а также предоставлять изображения в поддержку усилий по оказанию гуманитарной помощи.

Основные клиенты Maxar – Национальное разведывательное управление и Национальное агентство геопространственной разведки – более чем удвоили закупки изображений над Украиной с начала войны, сообщает spacenews.com.

Maxar планирует запустить свою группировку из шести спутников WorldView Legion. Первые два планировалось отправить на орбиту в начале лета, но сроки могут быть сдвинуты из-за войны в Украине.

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Дело в том, что космические аппараты должны были перевозить украинские самолеты "Антонов", но большинство из них были уничтожены во время боев в Гостомеле, в том числе и крупнейший грузовой самолет Ан-225 "Мрия".

По словам Яблонского, с начала войны Maxar также увеличил производство трехмерных карт украинских городов, чтобы помочь оценить ущерб от российских атак. Также мы писали, что волонтеры создают 3D модели памятников на случай уничтожения Россией.

Александр Трикиша
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