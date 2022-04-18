Карты Google перестали скрывать российские военные объекты: что удалось рассмотреть

Теперь секретные объекты России можно рассмотреть на детальных спутниковых снимках

Google открыл доступ к военным объектам РФ на своих картах / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с военной агрессией против Украины Google снял ограничение для показа российских военных объектов на своих картах.

Теперь все секретное локации России можно рассмотреть в максимально допустимом разрешении. До этого спутниковые фото таких регионов предоставлялись лишь в плохом качестве, чтобы было трудно рассмотреть детали, пишет defence-ua.com.

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Благодаря этому уже удалось рассмотреть следующие объекты:

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте

База хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска

Полигон Ненокса, где взорвалась секретная ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой

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Расположение новейшего российского истребителя Су-57 на летно-испытательном центре минобороны РФ

Пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты

База подводных лодок на Камчатке

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Военная база подвижных комплексов МБР "Тополь"

Авиабаза под Курском

База "Искандеров"

Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петр Большой"

1295-я Центральная база хранения бронетехники армии РФ

Командный пункт, скорее всего, ракетной армии войск стратегического назначения РФ

Ранее мы писали, что компания, работающая на разведку США, запустит новые спутники для слежки за Украиной. С помощью спутниковых снимков отслеживают перемещение российской армии и оценивают ущерб от войны.