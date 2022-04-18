Карты Google перестали скрывать российские военные объекты: что удалось рассмотреть

В связи с военной агрессией против Украины Google снял ограничение для показа российских военных объектов на своих картах.
Теперь все секретное локации России можно рассмотреть в максимально допустимом разрешении. До этого спутниковые фото таких регионов предоставлялись лишь в плохом качестве, чтобы было трудно рассмотреть детали, пишет defence-ua.com.
Благодаря этому уже удалось рассмотреть следующие объекты:
- Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте
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База подводных лодок на Камчатке
- Военная база подвижных комплексов МБР "Тополь"
- Авиабаза под Курском
- База "Искандеров"
- Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петр Большой"
- 1295-я Центральная база хранения бронетехники армии РФ
- Командный пункт, скорее всего, ракетной армии войск стратегического назначения РФ
Ранее мы писали, что компания, работающая на разведку США, запустит новые спутники для слежки за Украиной. С помощью спутниковых снимков отслеживают перемещение российской армии и оценивают ущерб от войны.