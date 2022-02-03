Гигантские горы помогли сформировать жизнь на Земле: как это произошло

Супергоры помогли сформироваться жизни на Земле / Фото: Pixabay

Речь идет о супергорах, по крайней мере, таких же высоких и протяженных, как Гималаи. Самые гигантские образовывались только дважды в истории.

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Оба горных хребта поднимались в периоды формирования суперконтинентов, способствуя эволюции на планете, пишет Phys.

Что это были за горы

Первый такой период формирования был между 2 и 1,8 млрд лет назад, а второй — между 650 и 500 млн лет назад.

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Первый пример – Супергора Нуна. Ее появление и существование помогло сформироваться эукариотам. Именно эти организмы позже дали начало растениям и животным.

Вот второй период появилась Трансгондванская супергора. Именно тогда сформировались первые крупные животные.

Как горы помогли

Когда гигантские горные цепи подвергались эрозии, они снабжали океаны необходимыми питательными веществами, такими как фосфор и железо, ускоряя биоциклы и усложняя эволюцию.

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Сверхгоры могли также повысить уровень кислорода в атмосфере, необходимого для дыхания сложной жизни.

Дело в том, что атмосфера ранней Земли почти не содержала кислорода. Именно в период эрозии Трансгондванской супергоры его количество выросло в разы.

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