Физики придумали искусственный интеллект, имитирующий мозг человека

Искусственный интеллект сможет работать, как мозг человека / Фото: Pixabay

Благодаря идее ученых из из Сингапурского университета технологии и дизайна искусственный разум в будущем смогут запускать на компактных устройствах.

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Новая технология будет работать с использованием ультратонких 2D-материалов и отрицательно заряженных атомов серы, пишет semiconductor.

Взаимодействуя с электрическим полем, эти атомы смогут переключать фазы ИИ между спящим и активным режимом, подобно нейронам мозга человека.

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Таким образом у инженеров получится имитировать около ста триллионов синапсов живого мозга.

Технология работает при комнатной температуре, что сильно облегчает создание компактного искусственного мозга.

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Напомним, ранее мини-мозг из лаборатории научили играть в пинг-понг, воображая себя ракеткой.