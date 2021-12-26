Фізики придумали штучний інтелект, що імітує мозок людини

Штучний інтелект зможе працювати як мозок людини / Фото: Pixabay

Завдяки ідеї вчених із Сінгапурського університету технології та дизайну штучний розум у майбутньому зможуть запускати на компактних пристроях.

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Нова технологія працюватиме з використанням ультратонких 2D-матеріалів і негативно заряджених атомів сірки, пише semiconductor.

Взаємодіючи з електричним полем, ці атоми зможуть перемикати фази штучного інтелекту між сплячим та активним режимом, подібно до нейронів мозку людини.

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Таким чином інженерам вдасться імітувати близько ста трильйонів синапсів живого мозку.

Технологія працює при кімнатній температурі, що полегшує створення компактного штучного мозку.

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Нагадаємо, раніше мінімозок з лабораторії навчили грати в пінг-понг, уявляючи себе ракеткою.