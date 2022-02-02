Украинец почти 40 лет подпирал сарай древним мечом

Кусок железа из мусорки оказался древним мечом, но его сложно опознать / Фото: Wikipedia

Местный житель увидел в интернете древние мечи, найденные археологами, и понял, что у него в огороде хранится реликвия.

Читайте также: Компьютер-артефакт: древние греки создали астрономический калькулятор

Реклама

Леонид Аксененко подарил меч историко-краеведческому музею, сообщили сотрудники музея в Facebook.

Таким образом музейная коллекция пополнилась интересной вещью – мечом эпохи Средневековья.

Леонид еще в 1986 году нашел меч, однако понял, что это, значительно позже. Реликвия находилась на дне помойки на огороде купленного мужчиной дома.

Реклама

Украинец принял меч за обычный кусок железа, который решил использовать в хозяйстве и сделал его опорой для навеса.

Недавно в интернете Аксененко увидел древние мечи, найденные археологами, и понял, что железная палка, подпирающая его навес – это артефакт, измененный временем.

Реклама

С годами на нем, к сожалению, появились дополнительные повреждения. У меча отсутствует хвостовик, повреждено острие и сильно заржавела верхняя часть.

И все же историки говорят, что он в относительно неплохом состоянии. Средневековый меч имеет клинок длиной 70 сантиметров и шириной 3,5 сантиметра. Его вес составляет более 1 кг.

Колоть таким мечом неэффективно, он был рассчитан на нанесение рубящих ударов. Меч нуждается в реставрации, после которой археологи смогут рассказать о нем еще больше.

Ранее мы писали: