Apple шантажом заставляет пользователей обновлять свои устройства

Пользователям устройств Apple придется обновиться до iOS 15 / Фото: Getty Images, Pixabay

Интересно, что ранее компания обещала обновлять iOS 14 для тех, кто не был готов к переходу на новую операционку, но теперь вернулась к традиционному методу обновлений.

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Теперь, как и раньше, пользователи вынуждены устанавливать последнюю версию операционной системы – то есть iOS 15, – чтобы получить улучшения безопасности, пишет 9to5mac.

Таким образом, устройства под управлением iOS 14.8 или предыдущих версий операционной системы больше не могут быть обновлены до iOS 14.8.1.

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Вместо этого в меню "обновление программного обеспечения" отображается только обновление iOS 15.2.1.

Ранее iOS 15 показывалась как необязательное обновление. Это могло бы оказаться простой ошибкой, но это сомнительной на фоне непопулярности новой версии ОС.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Telegram заблокировал больше 1000 каналов по запросу Apple.

Также мы рассказывали, как эффективно использовать память iPhone и iCloud для хранения информации.