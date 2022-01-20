Пепел скрыл Землю и Солнце: жуткое извержение вулкана увидели с МКС (фото)

Астронавтка сняла пепел от извержения вулкана, закрывающий небо / Фото: astro_kayla
Во время прохода Международной космической станции над Новой Зеландией астронавт Кайла Бэррон смогла увидеть и заснять последствия катастрофы через окно.
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В сообщении NASA уточняется, что во время прохода над Новой Зеландией в воскресенье американка открыла окно и увидела пепел от извержения.
Сама Кайла пишет у себя в Instagram, что перед ее глазами предстал впечатляющий высотный шлейф, закрывающий Солнце.
"Наши мысли со всеми на Земле, кто пострадал", – добавила она.
Кайла уже не впервые выкладывает снимки с МКС – в декабре она, например, засняла полное солнечное затмение из космоса, а теперь сфотографировала пепел от вулкана.
Так как пользователи начали спрашивать в комментариях, что значит "открыть окно на МКС", астронавты дали им ссылку на видео, показывающее, как это можно сделать.
Как видно из продемонстрированного ролика, под открытием окна у астронавтов имеется в виду автоматизированное выдвижение внешней ставни, что позволяет увидеть планету из космоса.
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Комментаторы под твитом от МКС и NASA шутят, что пепел будет наименьшей из проблем, если окно МКС открыто.
"Я не космонавт, но я считаю, что вы должны привязать 4 фута х 2 фута к вашей заднице и закрыть его немедленно", – написал некий Алан Филлипс.
Другие пользователи поражены тому, насколько высоко поднялся пепел, ведь МКС находится на высоте около 400 километров.
Контекст.
- Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинские полярники засняли невероятное последствие извержения вулкана возле островного государства Тонга.
- Также мы сообщали, что жуткое извержение вулкана смогли записать на видео космические спутники: оно напоминало ядерный гриб.
- Подводное извержение вулкана в Тихом океане было настолько мощным, что спровоцировало появление нового острова.