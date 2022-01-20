Пепел скрыл Землю и Солнце: жуткое извержение вулкана увидели с МКС (фото)

Астронавтка сняла пепел от извержения вулкана, закрывающий небо / Фото: astro_kayla

Во время прохода Международной космической станции над Новой Зеландией астронавт Кайла Бэррон смогла увидеть и заснять последствия катастрофы через окно.

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В сообщении NASA уточняется, что во время прохода над Новой Зеландией в воскресенье американка открыла окно и увидела пепел от извержения.

Сама Кайла пишет у себя в Instagram, что перед ее глазами предстал впечатляющий высотный шлейф, закрывающий Солнце.

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"Наши мысли со всеми на Земле, кто пострадал", – добавила она.

Кайла уже не впервые выкладывает снимки с МКС – в декабре она, например, засняла полное солнечное затмение из космоса, а теперь сфотографировала пепел от вулкана.

Так как пользователи начали спрашивать в комментариях, что значит "открыть окно на МКС", астронавты дали им ссылку на видео, показывающее, как это можно сделать.

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Как видно из продемонстрированного ролика, под открытием окна у астронавтов имеется в виду автоматизированное выдвижение внешней ставни, что позволяет увидеть планету из космоса.

Астронавтка открыла ставни окна на МКС и увидела пепел от вулкана, фото astro_kayla

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Комментаторы под твитом от МКС и NASA шутят, что пепел будет наименьшей из проблем, если окно МКС открыто.

Последствия извержения из космоса выглядят впечатляюще, фото astro_kayla

"Я не космонавт, но я считаю, что вы должны привязать 4 фута х 2 фута к вашей заднице и закрыть его немедленно", – написал некий Алан Филлипс.

Другие пользователи поражены тому, насколько высоко поднялся пепел, ведь МКС находится на высоте около 400 километров.

Контекст.