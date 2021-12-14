Аномальная жара: российская Арктика побила рекорд температурой в 38 градусов

В Сибирь в 2020 пришла аномальная жара / Фото: Pixabay

Температура на этой отметке была зафиксирована 20 июня 2020 года в Восточной Сибири – в российском городе Верхоянск в 115 километрах к северу от полярного круга.

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В ООН подтвердили, что аномально жаркая погода, вызвавшая пожары в лесах и тундре Якутии, стала рекордной в истории региона, пишет Twitter ВМО ООН.

Последние данные о температурах дают основания бить тревогу из-за тревожного изменения климата, говорит генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

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Средние температуры в арктической части Сибири были на 10 градусов выше нормы значительную часть позапрошлого лета.

Кроме разрушительных пожаров, это привело к значительным потерям морского льда и сделало 2020 год одним из трех самых жарких в истории.

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В Москве, тем временем, заявляют, что такие причины, как климатические изменения, не могут ограничивать страны в их развитии.

Напомним, как мы уже писали ранее, ледник размером с Британию откалывается от Антарктиды.