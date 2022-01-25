Android против iOS: что бесит пользователей в iPhone и наоборот

Пользователи Android жалуются на раздражающие функции Apple / Фото: Pixabay

В соцсетях много нареканий от пользователей, привыкших к системам Android, на непривычные для них iPhone от Apple. Данных о том, что пользователей iPhone раздражает в Android, куда меньше.

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Причин, скорее всего, две. Первая – политика компании Apple, которая настроена больше на рекламу своих устройств и их преимуществ, чем на критику конкурентов.

Вторая – переход фанатов iPhone на Android случается реже. Речь о постоянных пользователях, а не о тех, кто протестировал "яблоко" и разочаровался.

Мы собрали ТОП вещей, которые бесят пользователей в iOS и Android.

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ЧТО БЕСИТ В IPHONE

Анимации

В iOS, по мнению пользователей Android, очень медленные анимации. Эту проблему можно решить, отключив анимации, но тогда появляется другая – неудобно работать с жестами.

Становится непонятно, какой именно жест сработал – кнопка "Домой", или открытие меню многозадачности.

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Прокрутка

Пользователи Android привыкли к тому, что скоростью прокрутки можно управлять длиной свайпа.

В iPhone это работает примерно с одной и той же скоростью. Если страница длинная, придется несколько раз провести пальцем по экрану, чтобы она начала пролистываться быстрее.

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Фоновая загрузка

Приложение в iOS качает файлы слишком медленно, если его закрыть и заняться другими делами. Например, несколько часов может качать пару 2 ГБ.

То есть, с полной скоростью приложение будет подгружаться только тогда, только когда оно открыто.

Эмодзи как язык

Пользователей действительно бесит, что нельзя сразу поставить нужное эмодзи к тексту, нужно искать его через переключение языков.

Мало того, при переключении между языками приходится перелистывать вкладку со смайликами. Единственный выход – удалить эмодзи в настройках клавиатуры, но многие их очень любят.

Дубляж уведомлений

На Android, если на декстопе открыто окно мессенджера, телефон молчит.

Но iPhone, по словам тех, кто на него перешел, все равно вибрирует или издает звук входящего сообщения. Многие пользователи также жалуются, что уведомления приходят с опозданием.

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Кошелек

Wallet не заходит тем, кто привык к Google Pay, потому что туда легко добавить бонусную карту магазина, отсканировав штрихкод.

Apple заставит переходить по специальной ссылке после сканирования или использовать специальную кнопку в приложении. Которое еще нужно скачать.

Закачка приложений. Скачивание приложений возможно только при подтверждении отпечатка пальца или пароля AppleID – даже тогда, когда приложение бесплатно.

Возможно, это сделано специально для защиты от мошенников или необдуманных решений, но привычных к Android пользователей бесит.

ЧТО НЕ ТАК С ANDROID

Взаимосвязанность устройств

Вы действительно можете начать писать текст в вашем MacBook, потом продолжить на iPhone, потом вернуться обратно, и так далее.

Ваши звонки дублируются на умных часах, на декстопе, на телефоне. К этому быстро привыкаешь, перестав пропускать звонки. В Android такой связи между телефоном-компьютером нет.

Расход батареи

Серьезной проблемой становится заряд батареи, которые "едят" все, кому не лень – то есть, после закачки приложений они могут получить доступ к оборудованию телефона.

Всякий раз, когда приложению требуется доступ к вашему местоположению, оно использует GPS, что увеличивает энергопотребление.

Это можно изменить в настройках каждого отдельного приложения или просто отключить геолокацию. Apple в принципе гораздо сильнее контролирует доступ приложений к устройствам.

Ярлык на главном экране

Всякий раз, когда вы устанавливаете новое приложение на свое устройство, магазин Google Play автоматически отправляет ярлык на главный экран.

Эта функция может быть полезна, когда речь идет о приложениях, которые вы используете каждый день, но раздражает пользователей, которые видят экран, покрытый значками. Это можно отключить в настройках Play Маркет.

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Вибрация при касании

Небольшая вибрация, которую телефон издает каждый раз, когда вы касаетесь экрана, сообщает, когда вы действительно зарегистрировали ввод.

Но, к сожалению, эта вибрация разряжает батарею. Большинство опытных пользователей отключают ее.

Google Pay

Если пользователей Android бесит добавление карт в приложение Wallet, то пользователи Wallet могут изменить карту для оплаты по умолчанию одним свайпом.

Справедливости ради надо сказать, что эта функция удобнее, чем в Google Pay – не нужно отдельно заходить в настройки карты и выбирать ее "по умолчанию".

Android или iPhone – что же брать

Адепты Apple скажут, что их iPhone интуитивнее, лучше связан с другими устройствами (конечно, если они тоже Apple). Такую же связь Google пообещал настроить только в этом году.

Кроме того, именно в яблочных устройствах лучше всего настроены функции, помогающие людям с инвалидностью – например, незрячим.

Он также лучше защищен от вирусов и дает пользователю решать, показывать ли ему рекламу.

Зато фанаты Android могут возразить, что именно устройства на Android заставить действовать и выглядеть так, как вы хочет пользователь – у него намного больше доступа к системным настройкам, к которым Apple вас просто не допустит.