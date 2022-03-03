Amazon объявил о предоставлении помощи Украине

Технологический гигант предложил Украине свою помощь в сфере кибербезопасности, и предложит свою логистическую инфраструктуру.

"Ситуация в Украине вызывает глубокую обеспокоенность, и с каждым днем ​​она становится все более серьезной. Amazon стоит на стороне народа Украины и будет продолжать помогать.

Мы поддерживаем гуманитарные организации на местах денежными пожертвованиями от Amazon и наших сотрудников, логистикой для доставки товаров людям, которые в них нуждаются, и помощью в области кибербезопасности для компаний и правительств", – написал в Twitter главный исполнительный директор компании Энди Джасси.