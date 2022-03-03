Все равно летать некуда: популярный сервис бронирования авиабилетов ушел из России

Одна из крупнейших в мире компаний по бронированию авиабилетов Sabre расторгает соглашение с российским "Аэрофлотом". Российские перевозки окажутся в еще более плачевном состоянии

Россияне могут забыть об авиатранспорте / Фото: REUTERS

Sabre заявила, что предпринимает "немедленные шаги" для исключения "Аэрофлота" из своей глобальной системы дистрибуции.

Она используется туристическими агентствами, туристическими веб-сайтами и корпорациями по всему миру для покупки, бронирования и обслуживания рейсов, сообщает theverge.com.

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Sabre также жертвует 1 миллион долларов Польскому Красному Кресту для помощи украинским беженцам.

Ранее страны Евросоюза, а также США и Канада запретили российским самолетам летать в их воздушном пространстве.

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Теперь рейсы российских авиакомпаний будут занимать намного больше времени, если вообще они будут летать, ведь производители самолетов также ввели свои санкции.

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