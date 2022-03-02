Теперь только нарды: россияне столкнулись с проблемами при покупке компьютерных игр

Вслед за Nintendo принимать российские карты перестали Steam, PlayStation Store и Battle.net.
Впрочем, некоторые счастливчики еще могут оплатить свои покупки картами, но это скорее исключения. Также проблемы в оплате испытывают клиенты различных банков.
При попытке оплаты появляется сообщение о том, что "компания, выдавшая банковскую карту, отклонила запрос", пишет cybersport.ru.
Далее по теме
Ранее украинский киберспортсмен Александр S1mple Костылев пожаловался на обстрел со стороны России, а ведь ранее он признавал Крым российским. Впрочем, Костылев уже понять всю суть "русского мира", ведь накануне пожертвовал украинской армии полтора миллиона гривен.
Вторжение России в Украину. Главные новости:
- Привет, йотафон: Apple не открыл свои магазины в Москве
- В Николаеве высадка десанта, объявлен комендантский час
- Враг испугался и отказывается наступать – Резников о ситуации в Украине
- В молчании рождается нацизм: Зеленский обратился к евреям из-за преступлений России
- "Ты рядом с Лукашенко, а у тебя дочь в Киеве. Почему молчишь?" Цербе пристыдила Зубрилову