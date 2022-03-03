Amazon оголосив про надання допомоги Україні

Amazon допоможе Україні / Фото: REUTERS
Технологічний гігант запропонував Україні свою допомогу у сфері кібербезпеки та запропонує свою логістичну інфраструктуру.
"Ситуація в Україні викликає глибоке занепокоєння, і з кожним днем вона стає все більш серйозною. Amazon стоїть на боці народу України і продовжуватиме допомагати.
Ми підтримуємо гуманітарні організації на місцях грошовими пожертвуваннями від Amazon та наших співробітників, логістикою для доставки товарів людям, які їх потребують, та допомогою в галузі кібербезпеки для компаній та урядів", – написав у Twitter головний виконавчий директор компанії Енді Джассі.
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