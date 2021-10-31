Зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера у 3D

Зонд Юнона надав вченим нові дані про Юпітера / Фото: REUTERS

Нові дані дозволяють детальніше вивчити, як переміщаються хмари та шторми на поверхні планети. Юнона допомогла заповнити дані за допомогою мікрохвильового радіометра, що дозволяв заглядати під поверхню хмар.

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Інфрачервоне зображення Юпітера порівняно зі звичайним. Фото: NASA

Також вчені отримали можливість вивчити найбільший шторм на поверхні Юпітера – Велика червона пляма, повідомляє digitaltrends.com.

Ширина шторму становить понад 16 тисяч км, що приблизно в чверть діаметра Землі. Згідно з новими дослідженнями, Велика Червона Пляма Юпітера на 480 км йде в атмосферу планети – це приблизно в 40 разів глибше за Маріанську западину на Землі.

Велика червона пляма. Фото: Reuters

Тим не менш, Велика червона пляма все ж таки набагато дрібніша, ніж величезні струмені вітру, які його оточують і приводять в дію. Вони простягаються до глибини близько 3200 км. нижче вершин хмар.

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Причини цієї невідповідності залишаються загадкою, але відносна дрібність плями може бути пов'язана з іншим нещодавно виявленим феноменом: за словами дослідників, велика червона пляма стискається, втративши близько третини своєї ширини з 1979 року.

Зонд Юнона вийшов на орбіту Юпітера в 2016 році і з того часу зробив 36 проходів над газовим гігантом шириною майже 140 000 км.

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Раніше ми писали, що секретний сигнал із космосу виявився радіоперешкодою від людини. Сигнал, який вважається найкращим доказом існування інопланетних технологій, виявився перешкодою від людської техніки.