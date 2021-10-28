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Перше фото Землі із космосу зробила нацистська ракета: як це було

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
28 жовтня, 12:44
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Понад десять років до запуску першого штучного супутника вчені змогли зробити перше фото Землі з космосу! Для цього вони використали нацистську балістичну ракету Фау-2
Перше фото Землі з космосу
Перше фото Землі з космосу / Фото: Wikipedia, NASA

Сталося це 24 жовтня 1946 року. Вчені з ракетного полігону Уайт-Сендс у Нью-Мексико закріпили на корпусі ракети камеру та відправили її в космос.

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Ракета піднялася на висоту 104 км, трохи вище лінії Кармана, що вважається межею космосу. У цей час 35-міліметрова кінокамера робила кадри кожні півтори секунди.

Фото: NASA

Потім ракета з камерою звалилася на землю зі швидкістю понад 547 км/год. Проте сама камера не постраждала, оскільки була захована в спеціальну захисну сталеву касету. Незважаючи на падіння, у камері був відсутній лише один об'єктив.

Фото: Getty Images

Коли вчені нарешті побачили нове зображення, що проектується на екран, вони просто збожеволіли, пише popularmechanics.com.

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"Для 1946 року це було вражаюче досягнення" , – розповідав старший куратор відділу історії космосу Національного музею авіації та космонавтики Майкл Нойфельд.

До цього фото з найвищої точки було зроблено зі стратосферного аеростату Explorer II у 1935 році на висоті 22 км, що дозволило розглянути кривизну Землі.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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