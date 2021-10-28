Перше фото Землі із космосу зробила нацистська ракета: як це було

Сталося це 24 жовтня 1946 року. Вчені з ракетного полігону Уайт-Сендс у Нью-Мексико закріпили на корпусі ракети камеру та відправили її в космос.
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Ракета піднялася на висоту 104 км, трохи вище лінії Кармана, що вважається межею космосу. У цей час 35-міліметрова кінокамера робила кадри кожні півтори секунди.
Потім ракета з камерою звалилася на землю зі швидкістю понад 547 км/год. Проте сама камера не постраждала, оскільки була захована в спеціальну захисну сталеву касету. Незважаючи на падіння, у камері був відсутній лише один об'єктив.
Коли вчені нарешті побачили нове зображення, що проектується на екран, вони просто збожеволіли, пише popularmechanics.com.
"Для 1946 року це було вражаюче досягнення" , – розповідав старший куратор відділу історії космосу Національного музею авіації та космонавтики Майкл Нойфельд.
До цього фото з найвищої точки було зроблено зі стратосферного аеростату Explorer II у 1935 році на висоті 22 км, що дозволило розглянути кривизну Землі.