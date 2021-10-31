Зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера в 3D

Зонд Юнона предоставил ученым новые данные о Юпитере / Фото: REUTERS

Новые данные позволяют более детально изучить, как перемещаются облака и штормы на поверхности планеты. Юнона помогла заполнить данные с помощью микроволнового радиометра, который позволял заглядывать под поверхность облаков.

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Инфракрасное изображение Юпитера в сравнении с обычным. Фото: NASA

Также ученые получили возможность изучить самый большой шторм на поверхности Юпитера – Большое красное пятно, сообщает digitaltrends.com.

Ширина шторма составляет более 16 тысяч км, что что примерно в четверть диаметра Земли. Согласно новым исследованиям, Большое Красное Пятно Юпитера на 480 км уходит в атмосферу планеты – это примерно в 40 раз глубже Марианской впадины на Земле.

Большое красное пятно. Фото: Reuters

Тем не менее, Большое красное пятно все же намного мельче, чем огромные струи ветра, которые его окружают и приводят в действие. Они простираются до глубины около 3200 км ниже вершин облаков.

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Причины этого несоответствия остаются загадкой, но относительная мелкость пятна может быть связана с другим недавно обнаруженным феноменом: по словам исследователей, Большое красное пятно сжимается, потеряв около трети своей ширины с 1979 года.

Зонд Юнона вышел на орбиту Юпитера в 2016 году и ч тех пор сделал 36 проходов над газовым гигантом шириной почти 140 000 км.

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Ранее мы писали, что секретный сигнал из космоса оказался радиопомехой от человека. Сигнал, считающийся лучшим доказательством существования инопланетных технологий, оказался помехой от человеческой техники.